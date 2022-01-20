Журналисты бойкотировали пресс-конференцию Макрона

Журналисты бойкотировали пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона в Европарламенте. Фото: REUTERS

Журналисты 19 января бойкотировали пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона в Европарламенте из-за невозможности задать вопросы.

Макрон решил просто выступить с заявлением. Сказал, что на вопросы журналистов он уже отвечал раньше – в декабре, передает France Info.

"Пресс-конференция, которая должна была состояться после выступления Макрона в Европарламенте, трансформировалась в заявление без вопросов. В знак протеста европейские журналисты покинули зал до его начала", – пишет издание.

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Журналист телеканала CNews Лоик Синьор в Twitter также поделился, что он с коллегами ждал несколько часов пресс-конференцию, которая, как оказалось, будет без вопросов.

"После нескольких часов ожидания в Европарламенте журналисты узнают, что во время пресс-конференции президента Макрона на вопросы отвечать не будет. Мы вышли из зала", – написал он.

Кроме этого, Синьор выложил видео, на котором Макрон говорит, что уже отвечал на вопросы журналистов по поводу председательства Франции в ЕС.

Французский президент Эммануэль Макрон, выступая в Европарламенте 19 января, призвал европейские страны инвестировать в собственную коллективную безопасность на фоне агрессивных действий России. Макрон также призвал к "откровенному" диалогу с Россией. ЕС должен перевооружаться и строить собственный договор коллективной безопасности на фоне угрозы российского вторжения в Украину, считает он.