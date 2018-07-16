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понедельник, 16 июля 2018 20:05

Журналиста с плакатом о ядерном оружии вытолкали из брифинга Путина и Трампа
7

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Мужчину силой вытолкали из зала
Фото: ТСН
Мужчину силой вытолкали из зала
Мужчину силой вытолкали из зала
Мужчину силой вытолкали из зала
Мужчину силой вытолкали из зала

Корреспондента вывели пресс-конференции президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина.

Журналист пришел в зал с письмом с надписью "Договор о запрещении ядерного оружия".

Охрана решила, что плакат - опасный предмет. Журналиста заставили выйти.

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Мужчина отказался покидать пресс-конференцию и охранники вывели его силой.

Саммит Путина и Трампа 16 июля стал первой их полноценной встречей с момента избранием Трампа на пост президента США. До него оба политика встречались только на международных форумах.

Встреча прошла в президентском дворце - резиденции главы Финляндии в столице страны Хельсинки. На него оба опоздали. Путин прилетел позже на 45 минут на самолете. Трамп приехал на несколько минут позже после Путина на кортеже. В общем начало задержалось почти на час.

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