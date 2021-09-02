Зрители увидели премьеру популярного телешоу

Оригинальная заставка шоу "Кто хочет стать миллионером?" / ITV

4 сентября 1998-го на британском телеканале ITV состоялся премьера популярного игрового телешоу "Кто хочет стать миллионером?". Формат его разработали трое британских создателей рекламных игр для утреннего радио.

Оригинальная британская версия дебютировала на ITV сети, а ее последний эпизод вышел 11 февраля 2014-го, после чего шоу "консервировали". Возродили в Великобритании шоу из семи эпизодов, посвященный его 20-летию, в 2018-м. Возрождение получило положительные отзывы критиков и фанатов, а также большое количество просмотров, что побудило ITV продлить его еще на несколько серий.

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В своем формате, который сейчас принадлежит Sony Pictures Television, участники решают серию вопросов с несколькими вариантами ответов, чтобы выиграть крупные денежные призы. У них есть несколько подказок.Формат перекликается с традициями многих жанров игровых шоу - одновременно играет только один участник, как и в радио-викторинах. Участникам задают вопросы. Предлагаемая сумма увеличивается по мере того, как они решают их, и вопросы становятся все более сложными. Максимальный денежный приз, предлагаемый в большинстве версий, представляет собой желаемую сумму в местной валюте. Например, один миллион фунтов в Великобритании.

Считанные единицы добились успеха в телеигре. Первым в истории игры победил Джон Карпентер 19 ноября 1999 года в США. Он сохранил все подсказки до последнего вопроса, а на последнем позвонил отцу и сказал, что сейчас выиграет миллион. В Великобритании первой победительницей стала Джудит Кеппел. Больше всего победителей в Японии - больше 38 человек, в том числе дети.

С момента дебюта международные варианты игрового шоу транслировались примерно в 160 странах мира.