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суббота, 22 мая 2021 21:55

Зоозащитники блокируют работу McDonald's

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В Великобритании активисты, выступающие в защиту прав животных, установили баррикады в четырех распределительных центрах сети ресторанов McDonald's. В планах - заблокировать работу всех 1300 ресторанов McDonald's в стране.

Об этом сообщает британское издание The Guardian. Активисты организации Animal Rebellion для блокировки использовали грузовики и бамбуковые сооружения.
В субботу в 4:30 утра по местному времени была заблокирована работа четырех центров: в Хемел-Хэмпстеде, Бейзингстоци, Ковентри и Хейвуд. Это центры, которые находятся в Манчестере.

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Защитники прав животных требуют, чтобы к 2025 году сеть ресторанов McDonald's полностью перешла на приобретение заводской продукции. Они говорят, что употребление мяса негативно влияет на климатическую ситуацию в мире. По их мнению, мясо и молочную продукцию легко можно заменить на аналоги растительного происхождения.



Представители Animal Rebellion сообщили, что оставаться на объектах не менее 24 часов. Это сильно повлияет на быстрые поставки компании.

Ранее зоозащитники освободили медведя, которого 12 лет содержали в ужасных условиях. Животное жило в крохотном вольере и терпело издевательства.

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22
мая

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