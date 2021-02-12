Знаменитостей грабили благодаря выложенным в Instagram фото

Одного из подозреваемых арестовали еще в январе, двух других - 10 февраля. Фото: pixabay.com

В Милане группа воров грабила дома знаменитостей благодаря информации, которой те делились в Instagram. Из выложенных фото звезд, грабители узнавали, где расположены их дома, как размещены входы-выходы и окна, а также время, когда хозяев не было дома.

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Среди жертв итальянских преступников оказалась телеведущая Дилетта Леотта и футболист итальянского клуба "Интера" Ашраф Хакими, пишет The Guardian. Дом ведущей ограбили 6 июня прошлого года. Из него вынесли ценных вещей на сумму примерно €150 тыс. Среди них ювелирные изделия, дизайнерские сумочки и часы Rolex. У футболиста грабители также похитили несколько часов.

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Группировка из 4 человек в возрасте от 17 до 44 лет специально одевалась в брендовую одежду, чтобы слиться с жителями дорогих кварталов. Правоохранители прозвали их "грабителями-акробатами " за то, как ловко они залезали на внешние стены зданий. Одного из подозреваемых арестовали еще в январе, двух других - 10 февраля.

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Задержали 10 хакеров, которые путем взлома сим-карт похитили у знаменитостей криптовалют на $100 млн. В течение 2020 года злоумышленники совершили атаки на сотни блогеров, спортсменов, музыкантов и членов их семей.