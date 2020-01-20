Злоупотребление России в Черном и Азовском морях могут прекратить

Международная морская организация рассмотрит противоправные действия России в Азовском, Черном морях и Керченском проливе

Проигрыш в судах и других международных инстанциях грозит арестами имущества, а России есть что терять. Так объясняет военно-морской эксперт Владимир Заблоцкий вероятный результат жалобы от Украины и Грузии на противоправные действия России в Азовском и Черном морях. Обратились к Международной морской организации, которая базируется в Лондоне.

"Состоялся суд в интересах Украины по захвату Россией кораблей в Керчи. Это продолжалось долго, но был результат. Чем больше таких побед, тем лучше, хотя Россия всюду и отрицает свою вину. Но задержка судов и нарушения систем навигации может привести к значительным экономическим потерям грузоперевозчиков и даже к несчастному случаю, так приглушают сигналы GPS. На это уже обратила внимание международное сообщество. Весной пройдут учения НАТО, поэтому деятельность России станет еще более явной ", - говорит Владимир Заблоцкий.

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Международная морская организация является специализированным учреждением ООН. Ее деятельность направлена ​​на отмену дискриминационных действий, затрагивающих международное торговое судоходство, а также принятие норм по обеспечению безопасности на море и предотвращению загрязнения с судов окружающей среды.

"Делегации Украины и Грузии обратили внимание государств-членов ИМО на противоправную деятельность РФ, препятствует поисково-спасательным операциям в Керченском проливе, Черном и Азовском морях", - говорилось в сообщении посольства Великобритании.