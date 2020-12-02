Жителям Турции запретили выходить из дома

Турция вводит комендантский час. Фото: Reuters

Турция вводит значительные усиления эпидемиологических ограничений, в частности ежедневный комендантский час, что связано с большим количеством новых случаев инфицирования ежедневно и ростом этого показателя.

"Тот факт, что количество случаев заболевания достигло 30000, свидетельствует о необходимости быть очень осторожными и терпеливыми. Мы прилагаем все усилия, чтобы минимизировать проблемы. На этом этапе нет другого решения, кроме этих мероприятий, направленных на минимизацию передвижения людей", - сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Информ турецкие СМИ.

Поэтому с 21.00 до 05.00 утра следующего дня, ежедневно в рабочие дни будет действовать комендантский час с запретом выходить из дома. На выходные это ограничение продлится с 21.00 вечера пятницы до 05.00 утра понедельника.

Эти ограничения не будут касаться предприятий, сферы снабжения, логистики, здравоохранения, сельского и лесного хозяйств.

Продуктовые магазины будут продолжать работу, в том числе через услугу доставки продуктов. Заведения общественного питания будут работать исключительно "на вынос" или через сервис доставки. Президент также призвал граждан ограничиться с приемом гостей.

Вводится ограничение по количеству участников поминальных мероприятий - максимум 30 человек. Этой же количеством ограничено и участников свадебных церемоний.

Турецкие бани, сауны, массажные кабинеты, бассейны, парки развлечений не будут работать вовсе.

Для посещения торговых центров обязательным будет наличие специального кода (Hayat Eve Sığar Kodu), получаемой через смс или специальное приложение и предназначенного в т.ч. для информирования в случае опасности инфицирования от других граждан.

График работы государственных учреждений предложено ограничить время с 10.00 до 16.00. На рабочих местах, где находится более 50 работников, осуществление эпидемических мероприятий будет строго контролироваться специалистами по безопасности и предназначенным персоналом под руководством врача.

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Ранее в Турции вводился частичный комендантский час.