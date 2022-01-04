Жители города на карантине обменивают электронику на еду, боясь голода

Продуктовые пакеты для людей на карантине в Сиане / Reuters

Жители китайского города Сиань, находящегося на карантине, обменивают электронику на еду на фоне опасений по поводу дефицита еды и возможного голода.

Это произошло из-за того, что в городе с населением 1,2 млн человек в центральном Китае, ввели суровый карантин после того, как там зарегистрировали три случая Covid-19. Об этом пишет Daily Mail.

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13 млн миллионов жителей района Сиань стали прикованы к своим домам с 23 декабря. Им запретили даже выходить за едой и предметами первой необходимости. Поэтому им пришлось полагаться на местные власти, чтобы те доставили посылки с едой.

Но в последние дни жители обратились через соцсети, чтобы выразить обеспокоенность по поводу дефицита еды. Некоторые заявили, что еще не получили продовольственной помощи от чиновников, а другие, что прибегли к бартеру электроники на еду.

На фото, размещенных в китайской соцсети Weibo, жители обменяли игровую консоль Nintendo Switch за примерно $300 на лапшу быстрого приготовления, булочки, сигареты, капусту, гигиенические прокладки, небольшую кучу овощей. А жидкость для мытья посуды в обмен на яблоки. Государственные СМИ оспорили это, разместив фото, на которых чиновники якобы доставляли пакеты с продуктами жителям.

Сиань - популярный туристический центр, известный терракотовыми воинами. Там сообщили о 1600 случаях с 9 декабря. Хотя это небольшая цифра, Пекин отчаянно пытается искоренить коронавирус в преддверии зимних Олимпийских игр в следующем месяце.

Китайский город Ючжоу в провинции Хэнань также закрыли на карантин. Там обнаружили три случая Covid-19. Более 1 млн. жителей города теперь обязаны оставаться дома.