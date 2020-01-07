Жириновский раздал крепостным по тысяче рублей

Владимир Жириновский лидер российской ЛДПР 5 января раздавал людям по 1000 рублей.
Он гулял по Красной площади и вел прямую трансляцию, пишут российские сми.
"Дети, инвалиды. Кто еще? Сироты. Где? Крепостные, холопы. Давай!" - комментирует в трансляции раздачу купюр политик.
"Взяли - уходите", - слышится чей-то голос за кадром.
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На Донбассе один из наемников РФ расстрелял боевиков со своей роты.
"Ночью 6 января, накануне Рождества Христова, полученная нашей разведкой информация вполне характеризует истинное лицо и сущность представителей бандформирований, которые во главе с российскими наемниками терроризируют Украинский Донбасс", - говорится в сообщении пресс-центра ООС.
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