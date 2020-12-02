"Жестокость Советского Союза" - сенатор США присоединился к почтению памяти жертв Голодомора

Сенатор США присоединился к почитанию памяти жертв Голодомора. Фото: http://vidia.org/

В Конгрессе США сенатор от Нью-Джерси Боб Менендез выступил с заявлением в память о миллионах жертв Голодомора-геноцида в Украине.

Подробностями поделилось посольство Украины в Соединенных Штатах в Facebook.

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Чиновник присоединился к украинцам и американцам украинского происхождения в Нью-Джерси для почтения памяти погибших людей во время Голодомора 1932-1933 годах.

"Почти через 90 лет после того, как Сталин намеренно устроил голод в Украине и закрыл границы страны, чтобы не дать голодающим украинцам убежать или получить продовольственную помощь, День памяти жертв Голодомора служит важным напоминанием о жестокости Советского Союза и незыблемый дух украинцев", - говорится в заявлении.

Хорватский политик Марко Миланович Литре выступил с трибуны сабора с осуждением Голодомора, устроенного в Украине советскими оккупантами.