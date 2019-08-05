Жестко обстреляли российскую военную базу в Сирии

5 августа с минометных установок обстреляли окрестности авиабазы Хмеймим в Сирии.
Там дислоцируется российская военная группировка, сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в сирийских военных кругах.
Обстрел начался в 15.30 по московскому времени.
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Есть погибшие, нанесен значительный материальный ущерб.
Других подробностей и информации о пострадавших среди российских военнослужащих не сообщается.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о новой военной операции в районе, контролируемом курдами восточнее Евфрата на севере Сирии.
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