Жестко обстреляли российскую военную базу в Сирии

В Сирии обстреляли базу Хмеймим. Фото: Reuters

5 августа с минометных установок обстреляли окрестности авиабазы ​​Хмеймим в Сирии.

Там дислоцируется российская военная группировка, сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в сирийских военных кругах.

Обстрел начался в 15.30 по московскому времени.

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Есть погибшие, нанесен значительный материальный ущерб.

Других подробностей и информации о пострадавших среди российских военнослужащих не сообщается.

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