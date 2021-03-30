Жертву изнасилования и ее обидчика связали вместе и провели по коридору позора

Связанные вместе жертва изнасилования и насильник / Facebook Punjab Kesari

В Индии 16-летнюю жертву изнасилования связали с 21-летним насильником и провели через коридор позора в селе, избивая и оскорбляя обоих.

Ритуал, в частности, организовала семья жертвы. Жертву связали веревками с насильником, а народ восклицал образы и бил их. Насильник женат и имеет 2 детей. Об этом пишет Daily Mail.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 5 стран, в которые женщинам лучше не попадать

Ритуал прекратила полиция, которая арестовала 6 человек, включая насильника. Правоохранители начали 2 дела - против насильника, а также против членов семей и жителей села, которые устроили коридор позора.

Ужасные показатели сексуального насилия в Индии в последние годы в центре внимания международного сообщества. По данным "Национального бюро регистрации преступлений", в 2019-м в стране регистрировали 88 случаев изнасилования в день.

Главный судья Индии Шарад Арвинд Бобде столкнулся с призывами уйти в отставку в начале месяца после того, как сказал насильнику жениться на жертве-школьнице, чтобы избежать тюрьмы. Жертвы изнасилований в Индии регулярно подвергаются сексизму со стороны полиции и судов. В частности, их поощряют жениться с насильниками в так называемых компромиссных решениях.