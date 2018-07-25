Жертва "Новичка" рассказал подробности своего отравления

Где именно лежала эта коробка, Роули не смог вспомнить. ФОТО: ITV

Пострадавший от яда "Новичок" британец Чарли Роули рассказал подробности отравления.

Он нашел запечатанную картонную коробку со стеклянным флаконом внутри. Там, по мнению Роули, были духи, и он показал их своей подруге Дон Стерджесс, рассказал он в интервью телеканалу ITV.

Женщина распылила вещество на запястье, немного попало и на руки Роули. Он вспомнил, что субстанция была маслянистая и с едва ощутимым запахом.

"За 15 минут Дон сказала, что у нее болит голова. Она спросила, нет ли у меня таблеток. Пока я искал их, Дон сказала, что ей плохо, и надо полежать в ванне. Мне это показалось странным. В ванной я нашел ее полностью одетой, и в очень плохом состоянии", - сказал Роули.

"Когда мне сказали, что Дон умерла, я был настолько болен, что даже не мог вспомнить, кто она такая", - добавил он.

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30 июня в Эймсбери госпитализировали 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. Через несколько дней женщина скончалась в больнице. Роули потерял память и прошел курс интенсивной терапии в тайном месте.