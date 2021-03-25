Женщины в 5 раз чаще испытывают длительные последствия Covid-19, чем мужчины

Женщины дольше испытывают длительные последствия от коронавируса, чем мужчины / Getty Images

Вероятность, что у женщин до 50 лет будут длительные негативные последствия от коронавируса, в 5 раз выше, чем у мужчин того же возраста.

Новое исследование показало, что женщины имеют гораздо больше шансов сильнее и дольше болеть. Ученые проследили за 300 больными коронавирусом, поступившими в 31 больницу. Об этом пишет Mirror.

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54,7% мужчин и женщин заявили, что не чувствуют себя полностью здоровыми через 90 дней после выписки из больницы. Самим частым последствием была хроническая усталость, от которой страдают 4/5 из тех, кто переболел. Далее одышка - 53,5%. Также было выявлено, что женщины до 50 лет в 5 раз реже чувствовали себя здоровыми после выздоровления, чем мужчины. У женщин также в 7 раз больше шансов получить длительную одышку и в 2 раза - хроническую усталость.

"У людей, переживших Covid-19, наблюдаем длительные симптомы, усиление одышки и снижение качества жизни. Эти последствия были даже у молодых, ранее здоровых взрослых трудоспособного возраста, чаще всего у молодых женщин", - говорит доктор Джанет Скотт из Центра вирусных исследований Университета Глазго.

Национальный институт исследований здравоохранения в Лестере обнаружил, что самые тяжелые случаи длительного коронавируса были среди белых женщин среднего возраста.