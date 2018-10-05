Женщины отрезают пальцы, мужчины танцуют голые - показали традиции племени дани

Фотограф Харианди Хафид, 30 лет, из города Макасар, Индонезия, показал фото и видео удаленного племени Дани из индонезийской долины Балием в высокогорье Западного Папуа. Члены племени исполняют военные танцы. Происходит это обычно во время традиционного недельного "культурного" фестиваля.

Мужчины танцуют голыми. Единственный предмет одежды, который оставляют - Котека. Им мужчины украшают свои гениталии. Пока мужчины танцуют, женщины жарят мясо диких свиней на открытом огне, пишет Caters News Agency.

"Во время этого фестиваля проводят священные ритуалы, которыми чтят своих предков. Танцевали мужчины перед войнами, которые в прошлом часто случались между племенами, которые здесь жили", - пояснил фотограф.

"Самое удивительное, как они одеваются. Многие мужчины до сих пор носят котеку в повседневной жизни", - говорит Хафид.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стреляют из лука и носят джинсы - показали мужчин из племени хадза

Племя Дани случайно обнаружил американский филантроп Ричард Арчболд в 1938 году. Среди женщин племени осталась традиция отрезать себе пальцы, чтобы обозначить потерю родственника.

"Больше всего меня поражает, насколько хорошо им удалось сохранить традиции своих предков", - рассказал Хафид.

Фото: catersnews.com

Фотограф журнала National Geographic сделал снимки " самого вымирающего племени мира". Племя Ава - коренные жители Бразилии. Живут в Восточной Амазонии. Всего в племени насчитывается 600 человек. 100 из них никогда не имели никаких контактов с внешним миром.