Женщины ездили по городу топлес

Сотни обнаженных до пояса женщин катались на велосипедах по улицам Берлина в знак солидарности с женщиной, которой сказали прикрыть грудь в аквапарке, потому что там дети.

Участницы катались по городу топлес с лозунгами "Прекратите сексизм", "Мое тело - мой выбор" и "Освободите сиськи", написанными на их телах. Об этом пишет Daily Star.

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Протестующие утверждали, что существуют двойные стандарты, потому что мужчинам загорать топлес никто не запрещает.

Акция под названием "Соски не свободны, пока не освободятся все соски" организовало объединение Hedonist International. Его цель - бороться за равенство. На их сайте говорится, что все соски красивые.

В то время как многие женщины пришли на акцию протеста топлес, некоторые мужчины одели бюстгальтеры или бикини в знак солидарности.

Протест возник в ответ на то, что француженке Габриель Лебретон приказали уйти из аквапарка в Берлине после того, как ее попросили надеть бюстгальтер во время загорания, но она отказалась.

В Германии нет законов, запрещающих частичную наготу. Вместо этого заведения могут устанавливать правила в отношении собственности, которой владеют.

Экс-супруга Dzidzio, певица Slavia - Ярослава Притула, поделилась с поклонниками смелой фотографией. Снимок опубликовала в Instagram. На фото певица загорает топлес в желтых стрингах, лежа на животе. Грудь прикрыла рукой.