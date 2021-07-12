 
Ексклюзивы
1/5
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
Просмотров: 279
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
2 Просмотров: 1980
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Просмотров: 333
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
Просмотров: 675
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
1 Просмотров: 558
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 5661
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Просмотров: 3916
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Просмотров: 243
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
Просмотров: 675
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 945
Фото
Все фото
4
5
4
3
5
Женщины ездили по городу топлес
Женщины ездили по городу топлес
Торнадо сравнял с землей дома и вырвал деревья с корнями
Торнадо сравнял с землей дома и вырвал деревья с корнями
Аномальная жара: зафиксировали высочайшую температуру на планете
Аномальная жара: зафиксировали высочайшую температуру на планете
Мировой рекорд: компьютерную игру 1996 года продали за более $1,5 млн
Мировой рекорд: компьютерную игру 1996 года продали за более $1,5 млн
Против системы советского образца: тысячи протестующих вышли на улицы
Против системы советского образца: тысячи протестующих вышли на улицы
Видео
Все видео
Рэпер Серега обнялся с Лукашенко и нарвался на критику
Рэпер Серега обнялся с Лукашенко и нарвался на критику
Создали розы, которые могут стоять годами, но стоят дорого
Создали розы, которые могут стоять годами, но стоят дорого
Ранения в живот и оторванные пальцы: итальянцы бурно отпраздновали победу сборной на Евро
Ранения в живот и оторванные пальцы: итальянцы бурно отпраздновали победу сборной на Евро
Разгневанные футбольные фанаты сцепились с полицейскими: 19 копов пострадали
Разгневанные футбольные фанаты сцепились с полицейскими: 19 копов пострадали
В России на трассу упал танк: момент попал на видео
В России на трассу упал танк: момент попал на видео
Интервью
1/5
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
Просмотров: 819
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 945
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Просмотров: 1395
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 621
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2583
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
11 июля 2021
9 Просмотров: 1062
Росія вмерла
– Як розпався СРСР, поклав погони на стіл і пішов з армії, – розповідав Віктор Олександрович три роки тому. Дядько знайомого Олега ...
понедельник, 12 июля 2021 18:24

Женщины ездили по городу топлес
4

  Комментировать
Протестующие топлес выступили за равенство после того, как женщине приказали одеть бикини в аквапарке / Getty Images
Протестующие топлес выступили за равенство после того, как женщине приказали одеть бикини в аквапарке / Getty Images
Протестующие топлес выступили за равенство после того, как женщине приказали одеть бикини в аквапарке / Getty Images
Протестующие топлес выступили за равенство после того, как женщине приказали одеть бикини в аквапарке / Getty Images

Сотни обнаженных до пояса женщин катались на велосипедах по улицам Берлина в знак солидарности с женщиной, которой сказали прикрыть грудь в аквапарке, потому что там дети.

Участницы катались по городу топлес с лозунгами "Прекратите сексизм", "Мое тело - мой выбор" и "Освободите сиськи", написанными на их телах. Об этом пишет Daily Star.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Топлес и в сапогах Ирина Шейк поразила стройностью

Протестующие утверждали, что существуют двойные стандарты, потому что мужчинам загорать топлес никто не запрещает.

Акция под названием "Соски не свободны, пока не освободятся все соски" организовало объединение Hedonist International. Его цель - бороться за равенство. На их сайте говорится, что все соски красивые.

В то время как многие женщины пришли на акцию протеста топлес, некоторые мужчины одели бюстгальтеры или бикини в знак солидарности.

Протест возник в ответ на то, что француженке Габриель Лебретон приказали уйти из аквапарка в Берлине после того, как ее попросили надеть бюстгальтер во время загорания, но она отказалась.

В Германии нет законов, запрещающих частичную наготу. Вместо этого заведения могут устанавливать правила в отношении собственности, которой владеют.

Экс-супруга Dzidzio, певица Slavia - Ярослава Притула, поделилась с поклонниками смелой фотографией. Снимок опубликовала в Instagram. На фото певица загорает топлес в желтых стрингах, лежа на животе. Грудь прикрыла рукой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Женщины ездили по городу топлес». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
июля

Разрешили продажу скандального наркотика

В штрафбатах выживал каждый второй

Женщина прошлась по канату над Ниагарским водопадом ради слави

Останки капитана туземцы принесли в корзине для фруктов

Украинцы смотрят свое кино. Поэтому и Зеленского избрали президентом

Самое читаемое
Скандальная Морозюк радуется летом в очень откровенных нарядах
Скандальная Морозюк радуется летом в очень откровенных нарядах
5
 2 Просмотров: 10512
Пересчитают все пенсии - кто получит больше
Пересчитают все пенсии - кто получит больше Просмотров: 10026
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
8
 Просмотров: 5661
Гороскоп на 12-18 июля: середина лета порадует ценами на недвижимость
Гороскоп на 12-18 июля: середина лета порадует ценами на недвижимость
 Просмотров: 5274
Экс-супруга Dzidzio релаксировала топлесс
Экс-супруга Dzidzio релаксировала топлесс
4
 Просмотров: 5175
Мир
Рэпер Серега обнялся с Лукашенко и нарвался на критику
Рэпер Серега обнялся с Лукашенко и нарвался на критику
 Просмотров: 108
Илон Маск планирует полет на космолете Брэнсона
Илон Маск планирует полет на космолете Брэнсона Просмотров: 126
В Молдове назвали партию-победительницу парламентских выборов
В Молдове назвали партию-победительницу парламентских выборов Просмотров: 297
Режим Лукашенко прокомментировал перекрытие границы Беларуси с Украиной
Режим Лукашенко прокомментировал перекрытие границы Беларуси с Украиной Просмотров: 378
Торнадо сравнял с землей дома и вырвал деревья с корнями
Торнадо сравнял с землей дома и вырвал деревья с корнями
5
 Просмотров: 594
Больше всего комментируют
9
Росія вмерла
4
"Это позор Зеленского" - Порошенко о суде над боевым генералом Павловским
3
"Не ври" - Грибаускайте дала рецепт украинским президентам
2
Скандальная Морозюк радуется летом в очень откровенных нарядах
2
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
Голосов: 574
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть