Женщину приговорили к штрафу, потому что намеренно кашляла в магазине

Дебра Хантер сожалееет, что сорвалась ФОТО: NYTimes

Американку 53-летнюю Дебру Хантер приговорили к заключению на 30 дней за то, что в июне прошлого года намеренно кашляла на женщину в магазине.

Хизер Спраг снимала на видео спор Дебры с продавцами. Они не хотели принимать товар назад. Когда Дебра увидела это, показала Хизер неприличный жест. Потом начала намеренно кашлять на нее, пишет The Guardian.

Хизер лечится от рака мозга. Ей пришлось искать, где сделать тест на коронавирус. Анализ оказался отрицательным.

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Судья приговорил Дебру до 30 дней за решеткой. Затем ее испытательный срок продлится полгода. Также должна заплатить $500 штрафа и компенсировать Хизер стоимость теста.

"Моя жена виновата, но у нас были тяжелые времена, - говорит мужчина Дебры. - Проблемы сыпались одна за другой. Мы потеряли все в пожаре. Тогда в магазине она просто взорвалась. Мне жаль. После того, как видео стало популярным, наши дети стесняются выходить на улицу ".

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