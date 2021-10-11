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понедельник, 11 октября 2021 10:56

Женщину оштрафовали на €50 тыс. за сдачу в аренду помещения для вечеринки

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Женщину оштрафовали на €50 тыс. за сдачу в аренду помещения для вечеринки
Жительница Греции сдала в аренду помещение, чем нарушила карантин. Фото: Pexels

В греческом городе Салоники 46-летнюю женщину оштрафовали за сдачу в аренду помещения для вечеринки.

Ее обвинили в нарушении карантина. Оштрафовали на €50 тыс., сообщает Ekathimerini.

В арендованном помещении прошла вечеринка с 100 человек.

Она сдала помещение в аренду двум лицам. Нарушила чрезвычайные меры охраны общественного здоровья.

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Полиция еще ищет двух организаторов вечеринки.

Правительство Греции ввело денежное поощрение для молодежи за получение первой дозы вакцины от Covid-19. С 15 июля молодым людям до 26 лет будут дарить цифровую карту с €150 - 4,8 тыс. грн. Об этом сообщил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

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