Женщину лишат имущества, потому что не может объяснить, откуда деньги

Замира Гаджиева / Getty Images

Британский суд лишит жену азербайджанского банкира Замиру Гаджиеву поместья, стоимостью $20 млн, если не пояснит, откуда взяла деньги на его покупку.

Это одна из первых таких дел в британском суде по разоблачению "грязных денег". Об этом пишет британская The Guardain.

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Замира Гаджиева - жена бывшего главы азербайджанского государственного банка. Его посадили в тюрьму в Баку за мошенничество.

Гадижева проиграла последнюю апелляцию в суде и должна или раскрыть источники доходов, или потеряет поместье.

Если не раскроет источников доходов, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании сможет конфисковать ее имущество на сумму до почти $30 млн, включая дом в центре Лондона и поле для гольфа.

Судебная тяжба между Национальным агентством по борьбе с преступностью и Гаджиевой продолжается с 2018-го.

"Этот случай создаст полезный прецедент для будущих дел. В Гаджиевой нет больше способов обжаловать решение суда. Теперь должна дать нам информацию, которую ищем в связи с ее активами", - заявил гендиректор Национального центра экономических преступлений Грэм Биггар.

Гаджиева отрицает любые обвинения, а ее адвокаты заявили, что дело против ее мужа в Баку - политически мотивировано.