Женщину изнасиловали и убили четверо мужчин, а полиция хотела их прикрыть

Маниша Валмики утверждала, что ее изнасиловали четверо мужчин / Channel4

В Индии группа мужчин изнасиловала и пыталась задушить 19-летнюю Манишу Валмики в сентябре прошлого года. Девушку нашла ее мать в полубессознательном состоянии, серьезно раненной и обнаженной ниже пояса, недалеко от деревни Хатрас. Полиция пробовала прикрыть насильников, но международная огласка привела их на скамью подсудимых.

Жертва рассказала, что ее изнасиловали четверо мужчин, которые душили ее, когда она сопротивлялась. Но когда семья отвезла ее в местный полицейский участок, девушку оставили на бетонной плите снаружи, пока полицейские допрашивали ее. Об этом пишет Daily Mail.

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Полиция изначально отказалась регистрировать преступление и даже не вызвала скорую помощь для пострадавшей. А персонал больницы, куда ее привезли, был слишком напуган, чтобы проводить экспертизу изнасилования. Позже, в больнице, Маниша назвала имена нападавших.

Только после того, как кадры с ней вызвали скандал в международных СМИ, в полиции зарегистрировали групповое изнасилование. Четверо подозреваемых арестовали. Через восемь дней после изнасилования провели медицинское обследование, но неудивительно, что доказательств найти уже не удалось.

Маниша происходила из низшей касты, а нападавшие были представителями высшей касты. Принадлежность к касте определяла их статус и занятия в Индии.

Врачи были в основном мусульманами и опасались главного министра штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатха, чей офис обвинили в причастности к сокрытию дела Маниши. Медики сказали, что были слишком напуганы, чтобы проводить экспертизу изнасилования, пока полиция не зафиксирует нападение.

Вскоре начались масштабные акции протеста. Группы за гражданские права маршировали к больнице, и Манишу перевели в другое учреждение для лечения. После четырехчасовой поездки без медикаментов и врача, полиция доставила ее в больницу более низкого качества, где она скончалась в конце сентября 2020 года, через две недели после изнасилования.

Ее семья пострадала тоже, когда полиция насильно кремировала тело, не позволив им попрощаться или совершить индуистские похоронные обряды.

В настоящее время четверо мужчин ожидают суда. Суд над ними отложили из-за коронавируса. Их адвокат утверждает, что видео-заявления Маниши об изнасиловании сфабрикованы. Об изнасиловании в Индии сообщают в полицию каждые 15 мин., однако более 90% таких нападений остаются без внимания полиции.

Пятеро подростков арестованы в Бельгии по обвинению в групповом изнасиловании 14-летней девушки. Кадры нападения насильники опубликовали в интернете. Жертва покончила с собой через четыре дня после изнасилования.