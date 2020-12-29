Женщина зарабатывает на 5-ю часть меньше чем мужчина: статистика

Женщина зарабатывает на пятую часть меньше чем мужчина

Американская ассоциация университетских женщин поразила статистикой: женщина зарабатывает 79 центов за каждый доллар, который зарабатывает мужчина. Но это только в Америке, в отдельных странах статистика может быть еще хуже.

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Это означает, что женщина должна работать дольше, чтобы заработать то же, что и ее коллеги-мужчины. Вот какой ироничный вид это может иметь.

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