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вторник, 29 декабря 2020 11:42

Женщина зарабатывает на 5-ю часть меньше чем мужчина: статистика

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  Женщина зарабатывает на пятую часть меньше чем мужчина
Женщина зарабатывает на пятую часть меньше чем мужчина

Американская ассоциация университетских женщин поразила статистикой: женщина зарабатывает 79 центов за каждый доллар, который зарабатывает мужчина. Но это только в Америке, в отдельных странах статистика может быть еще хуже.

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Это означает, что женщина должна работать дольше, чтобы заработать то же, что и ее коллеги-мужчины. Вот какой ироничный вид это может иметь.

На днях, в рамках презентации проекта "Правдивая история", в urban space 500 состоялась лекция о коммуникации соцпроектов. Этот социальный проект - один из кейсов, которым поделился арт-директор Руслан Петров.

Автор: Валерия Радзиевская
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