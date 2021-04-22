Женщина вышла замуж за отца своего бывшего, который на 29 лет старше нее

Эрика вышла замуж за своего свекра Джеффа. Фото: dailymail

В США 31-летняя Эрика вышла замуж за 60-летнего Джеффа - отца своего бывшего мужа Джастина.

Экс-возлюбленный до сих пор общается с женщиной, пишет Daily Mail.

Эрика вышла замуж за Джастина, когда ей было 19 лет, а ему 27. За два года брака у пары родился сын, но после этого отношения начали портиться.

Джастин проводил время с сыном дома, пока Эрика строила карьеру и вела активную социальную жизнь. Свекор женщины Джефф устроил мероприятие, на котором она поняла, что имеет много общего с ним.

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Женщина решила расстаться с мужем, а вскоре после расторжения брака поняла, что испытывает чувство к свекру. Эрика утверждает, что причиной ее развода был не роман со свекром, поскольку встречаться они начали уже после.

Позже Эрика и Джефф поженились и съехались. Впоследствии она родила дочь от нового мужа.

"Джефф - молодая душа, а я - старая душа. Он смеется, когда я это говорю, но все получилось - и Джастин был человеком, который все понимает", - прокомментировала Эрика.

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