Женщина всю жизнь живет вместе с мамой и не имела близких отношений

Жанет и ее мать Джоан / REAL LIFE

В Великобритании женщина Жанет Кокс, 67 лет, всю жизнь прожила с мамой Джоан, 87 лет, и теперь ухаживает за ней в доме престарелых.

Когда Жанет была подростком, мама уговаривала ее идти и общаться с людьми ее возраста. Та пыталась приспособиться к детям в местном молодежном центре и школе, но находила больше радости играть в карты и работать с родителями и бабушкой. Поэтому осталась рядом с мамой, никогда не переезжала, и не была в близких отношениях. Об этом пишет Mirror.

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Две женщины прожили вместе в английском Честерфилде, почти 70 лет и ни разу не проводили больше, чем несколько недель отдельно со дня рождения Жанет. Они больше похожи на хороших друзей, чем на мать и дочь. Вместе переехали в пенсионный комплекс, где дочь заботится о маме, у которой сердечные болезни и ранняя стадия слабоумия. Жанет и Джоан называют ближайшие матерью и дочерью Великобритании.

Муж Джоан Морис умер от рака в 2010-м, когда ему было 80 лет. Джоан и Морис вместе владели семейной фермой почти 30 лет.

Джоан встретила мужа в 1947-м, когда ему было 14 лет, и он танцевал в Честерфилде. Пара поженилась в 1953-м, когда Морис вернулся со службы в Королевских ВВС. Старшая сестра Энн, которой сейчас 68 лет, родилась в 1952 году, а вскоре родилась Жанет в 1953 году.

Когда Жанет было 6 лет, семья переехала на ферму неподалеку. Там Морис выращивал розы, семья держала свиней, кур и коров. У детей было много работы. Как подросток она пыталась общаться со своей возрастной группой, но в то же время оставалась близка с родителями и с удовольствием проводила время с родными вместо друзей. У нее так никогда не было серьезных отношений. Говорит, что ее не интересовала романтика, никого не любила, а также, что асексуальна к мужчинам и женщинам, поэтому никогда не имела близких отношений. Затем работала секретаршей в офисе, а затем в Kenny Motor Group в качестве помощника директора завода. В то время Джоан и Морис продолжали управлять фермой и счастливо жили вместе с дочерью.