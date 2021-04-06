Женщина ворвалась в дом мужчины, разделась догола и легла спать

Джовита Вон / Daily Star

Женщину в США арестовали после того, как проникла в дом незнакомого мужчину, разделась догола и легла спать в одно из его кроватей.

Мужчина обнаружил странную женщину в одной из своих спален в Техасе и вызвал полицию. 28-летнюю Джовиту Вон сначала попросили покинуть дом, однако она опиралась, поэтому ее забрали в тюрьме 30 марта при обвинению в преступном посягательстве и преследовании. Об этом пишет Daily Star.

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Владелец дома уже спал, когда внезапно разбудили звуки беспорядка в доме. Позже сказал следователям, что считал, что кто-то заходил в дом ночью, но не проверял до утра. На следующее утро обнаружил обнаженную женщину, которая спала на надувном матрасе в одной из спален.

Полицейские, которых вызвал мужчина, пытались убедить ее одеться и уйти, но она наотрез отказалась. Она сообщила, что раньше жила в этом доме в 2009-м и чувствует, что имеет право быть там. Поэтому полиция была вынуждена ее арестовать. Во время ареста Джовита плюнула в лицо офицеру. Поэтому ей также предъявлено еще одно обвинение в преследовании госслужащего. Ее забрали в тюрьму с возможностью выйти под залог за $102,5 тыс.