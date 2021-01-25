Женщина вернулась через 9 дней после своих похорон

Машина скорой в Испании. Иллюстративное фото / Mirror

Пенсионерка в Испании удивила свою семью, вернувшись с дома престарелых через 9 дней после того, как им сообщили, что женщину похоронили.

Путаница в именах в похоронном бюро стоила нервов испанской семьи Рогелио Бланко, когда им сказали, что женщина умерла от коронавируса 13 января, а ее закрытые похороны состоялись на следующий день. Об этом пишет британская Mirror.

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Как сообщает испанская газета La Voz de Galicia, через протоколы по погибшим от коронавируса произошла трагическая ошибка.

Фонд Сан-Розендо, который руководит домом престарелых, заявил, что ошибка произошла после того, как Рогелио заразилась Covid-19 и была переведена в другой дом престарелых вместе с положительными результатами тестов других пациентов. Некоторые из заболевших скончались, и именно тогда произошла ошибка в записях.

Фонд выразил сожаление из-за неприятного инцидента. Местный суд проинформировали об ошибке, связанную со смертью, и он восстановил все документы женщины.

Между тем в августе в больнице в пригороде американского Детройта констатировали смерть еще живой 20-летней Тайши Бошамп. Она открыла глаза в похоронном бюро. Из-за ошибки женщина вовремя не получила медицинской помощи и умерла 20 октября от повреждения мозга.