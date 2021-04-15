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четверг, 15 апреля 2021 14:26

Женщина в панике вызвала службу по охране животных из-за неизвестного хищника. Ее напугал круассан

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Женщина в панике вызвала службу по охране животных из-за неизвестного хищника. Ее напугал круассан
Хищник на дереве оказался круассаном, который выкинули из окна. Фото: Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

В Кракове, Польша, женщина в панике вызвала службу по охране животных через неизвестного хищника, который находился рядом с ее балконом на дереве.

После близкого рассмотрения "неизвестное хищное животное" оказалось круассаном, пишет BBC.

"Люди не открывают окна, потому что боятся, что оно попадет в их дом", - прокомментировала заявительница.

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Зоозащитники спросили женщину, похож ли хищник на птицу. Она заявила, что животное выглядит, как "лагуна", забыв слово "игуана".

Инспекторы засомневались, что рептилия смогла находиться в холодном климате Кракова, однако выехали на вызов. На дереве, они нашли круассан. Вероятно выпечку выбросили из окна.

Служба не стала наказывать женщину и призвала общественность продолжать проявлять бдительность и сообщать о любых опасения по поводу благосостояния животных.

У модели Playboy из Британии Аннетт Эдвардс похитили крупнейшего в мире кролика по кличке Даруис.

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