Женщина умерла из-за неудачной инъекции по увеличению ягодиц

Женщина хотела увеличить ягодицы и сделала инъекцию жидкого силикона. Через 4 дня она умерла. Фото: bebykh.com

В США 49-летняя женщина-косметолог сделала инъекцию в ягодицы 23-летней клиентке. В результате она скончалась.

Врача посадили на 5 лет, пишет Eminetra.

Косметолог сделала инъекцию жидкого силикона танцовщице еще в 2015 году. По словам прокуроров, врач провела процедуру незаконно в отеле в пригороде Эдмундсона, штат Миссури.

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Клиентка умерла через 4 дня после введения инъекции. У нее возникли проблемы с дыханием из-за того, что силикон попал в ее кровоток и застрял в легких.

Сообщили, что еще 2 женщины сделали аналогичную процедуру у косметолога и не пострадали.

Врача осудили 1 апреля, в четверг. По ее словам, она сочувствует родным умершей клиентки.

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