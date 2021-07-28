Женщина стала миллионершей и несколько недель не догадывалась об этом

Женщина стала миллионершей и даже не подозревала об этом. Фото: btest

В Германии 45-летняя местная жительница сорвала куш в лотерии Lotto Bayern в размере €33 млн.

Об этом сообщило издание AP.

Счастливица несколько недель носила выигрышный билет в сумочке, не зная, что победила.

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Она стала единственной победительницей розыгрыша, правильно угадав цифры во всех семи полях.

"У меня все еще кружится голова от мысли, что я небрежно носила в сумочке почти 33 миллиона евро в течение нескольких недель", - прокомментировала она.

Женщина больше не будет играть в лотереи, ведь выигрыша для ее семьи "более чем достаточно".

Житель города Лиланд, что в Южной Каролине выиграл в лотерею сразу после аварии на новом авто. Энтони Доув ехал на работу на недавно приобретенной машине и попал в ДТП, случайно наехав на пару оленей, которые выпрыгнули под колеса. На следующее утро он выиграл $ 2 млн.