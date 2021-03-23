Женщина сделала фото с "милым существом", яд которого способен убить 26 человек

Женщина нашла самого опасного осьминога в океане. Фото: скриншот с видео

Туристка Мари Кейлин отдыхала на Бали и нашла маленького разноцветного осьминога.

Видео с "милым созданием" женщина опубликовала в TikTok.

Позже выяснилось, что это одно из самых опасных существ в океане. Яд такого осьминога может убить 26 человек за раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве догхантеры массово рассыпают отраву для собак

По словам врачей, противоядия от укуса этого осьминога в мире не существует. Единственное, что может спасти, - это искусственное дыхание. Признаки укуса ядовитого жителя океана - проблемы с дыханием, паралич, тошнота, слепота, потеря ощущений и моторики.

Ролик с осьминогом набрал в TikTok около 6 млн просмотров. Подписчики Кейлин рады, что существо ее не укусило и с ней все в порядке.

Ученые открыли 20 новых видов животных в боливийских Андах, а также увидели растения и животных, которых не видели десятилетиями и считали вымершими.