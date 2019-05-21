Женщина родила сразу шестерых детей

 
Ексклюзивы
1/5
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
1 Просмотров: 1278
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 4833
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1548
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1863
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3484
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6831
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 67406
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1215
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1503
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2502
Фото
Все фото
4
5
14
7
9
Кейт Миддлтон покаталась на тарзанке и посадила цветы
Кейт Миддлтон покаталась на тарзанке и посадила цветы
Украинка рассказала, чем может удивить Аргентина
Украинка рассказала, чем может удивить Аргентина
Не те, кем кажутся: фотограф показал людей, которые любят странные костюмы
Не те, кем кажутся: фотограф показал людей, которые любят странные костюмы
Девушка рассказала, как открыла свой бар в Грузии
Девушка рассказала, как открыла свой бар в Грузии
Вышла замуж племянница королевы Елизаветы
Вышла замуж племянница королевы Елизаветы
Видео
Все видео
Мужчину "съело" торнадо: невероятное видео изнутри бури
Мужчину "съело" торнадо: невероятное видео изнутри бури
Вышел трейлер 3 сезона сериала "Мир дикого Запада"
Вышел трейлер 3 сезона сериала "Мир дикого Запада"
На Шварценеггера напали во время выступления в Африке
На Шварценеггера напали во время выступления в Африке
Героя компьютерной игры The Sinking City одели в вышиванку
Героя компьютерной игры The Sinking City одели в вышиванку
Чешский коммунист заставил министра МИД оправдываться
Чешский коммунист заставил министра МИД оправдываться
Интервью
1/5
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
1 Просмотров: 1278
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 522
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1035
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1881
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9999
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 972
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
вторник, 21 мая 2019 18:31

Женщина родила сразу шестерых детей

  Комментировать
Женщина родила сразу шестерых детей
Впервые в истории Польши женщина родила 6 детей. Фото: Ptz Govorit

В Польше женщина родила шестерых детей.

Медики отметили, что это, вероятно, первый такой случай в стране. Об этом сообщает Onet.pl.

Дети родились на 29-й неделе беременности благодаря кесаревом сечении, среди них четверо девочек и два мальчика. Мать и дети здоровы, однако младенцы сейчас находятся в инкубаторах. Вес каждого ребенка около одного килограмма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Собака спасла заживо похороненного ребенка

Родителей поздравил президент Польши Анджей Дуда и маршал Сейма Марек Кухцинский. Также краковский футбольный клуб "Краковия" подарил семье пожизненный пропуск на посещение футбольных матчей местной команды.

В Украине появился новый праздник - День отца. Согласно указу, День отца в Украине будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье июня.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Женщина родила сразу шестерых детей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
мая

Тело Георгия Гонгадзе похоронили во дворе церкви Николая Набережного

Начали формировать новые украинские войска

Огромные часы остановились из-за жары

Самое читаемое
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
20
 Просмотров: 104831
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
9
 Просмотров: 95753
Полторак после отставки взбудоражил Кремль
Полторак после отставки взбудоражил Кремль 1 Просмотров: 29593
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
 7 Просмотров: 26604
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
 Просмотров: 18666
Мир
Крупнейший в мире аэропорт начал писать названия украинских городов правильно
Крупнейший в мире аэропорт начал писать названия украинских городов правильно Просмотров: 279
Придется заплатить: Польша требует от России "чистой" нефти
Придется заплатить: Польша требует от России "чистой" нефти Просмотров: 387
Собака спасла заживо похороненного ребенка
Собака спасла заживо похороненного ребенка Просмотров: 1170
Умер легендарный гонщик Ники Лауда
Умер легендарный гонщик Ники Лауда Просмотров: 324
Последняя серия "Игры престолов" побила рекорд
Последняя серия "Игры престолов" побила рекорд Просмотров: 468
Больше всего комментируют
10
Зеленский распускает Раду
7
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
5
Вакарчук объяснил, почему хочет в Раду
4
Зеленский принес присягу президента Украины
3
Из всех президентов лучшая речь - у Порошенко
Голосов: 365
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua