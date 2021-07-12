Женщина разгромила спорткары на $617 тыс. из-за ссоры с мужем

Женщина намеренно разбила редкие спорткары из-за ссоры с мужем. Фото: carscoops.com

В Шанхае, Китай, мужчина дорого поплатился за ссору с женой. Женщина после скандала во вспышке гнева разбила редкие Ferrari GTC4Lusso и Porsche 918 Spyder, стоявшие на подземном паркинге, а последний срикошетил в Mercedes-Benz E-Class.

Об этом сообщило издание Carscoops.

Супруги ехали подземным паркингом. Женщина находилась за рулем BMW 3-Series.

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Изображение с места события показывают, что боковые двери и задняя панель GTC4lusso сильно смяты после столкновения. Кроме того, одно из колес Ferrari претерпело определенные убытки.

От удара Ferrari столкнулся с Porsche, который будет самым дорогим в ремонте. Переднюю часть Porsche нужно заменить, ведь ее вдавило в бетонный столб. Ущерб составил 4 млн юаней - $617 тыс.

В селе Хлебодарское Беляевского района Одесской области женщина разбила припаркованные машины. Вместе с другими автомобилями хулиганка разбила и свой.