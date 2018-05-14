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понедельник, 14 мая 2018 18:07

Женщина расстреляла грабителя рядом со школой

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Женщина расстреляла грабителя рядом со школой
Попытка вооруженного ограбления закончилась для злоумышленника смертью

В Бразилии женщина обезвредила вооруженного грабителя. Это случилось в День матери, когда женщины вели своих детей в местную школу.

В городе Крузейро-ду-Сул мужчина пытался ограбить женщин. Неизвестный угрожал пистолетом, пишет g1.globo.

Однако, попытка вооруженного ограбления закончилась для злоумышленника смертью. Одна из женщин была вооруженным сотрудником спецподразделения полиции.

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Когда преступник подошел к людям и стал угрожать пистолетом, она вынула пистолет и выстрелила ему в грудь.

Мужчину госпитализировали. От полученного ранения преступник скончался в больнице.

Министерство образования и науки с большой вероятностью не обеспечит всех школьников новыми учебниками к началу учебного года. Это станет неприятным "подарком" министра Лилии Гриневич президенту и премьер-министру.

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Дата
14
мая

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