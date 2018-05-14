Женщина расстреляла грабителя рядом со школой

Попытка вооруженного ограбления закончилась для злоумышленника смертью

В Бразилии женщина обезвредила вооруженного грабителя. Это случилось в День матери, когда женщины вели своих детей в местную школу.

В городе Крузейро-ду-Сул мужчина пытался ограбить женщин. Неизвестный угрожал пистолетом, пишет g1.globo.

Однако, попытка вооруженного ограбления закончилась для злоумышленника смертью. Одна из женщин была вооруженным сотрудником спецподразделения полиции.

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Когда преступник подошел к людям и стал угрожать пистолетом, она вынула пистолет и выстрелила ему в грудь.

Мужчину госпитализировали. От полученного ранения преступник скончался в больнице.

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