Женщина прикидывалась доктором и выдавала фальшивые свидетельства против вакцинации

Женщине может грозить штраф или тюрьма / news.com.au

В Австралии женщину обвинили в выдачи сотен фальшивых свидетельств об освобождении от вакцинации против Covid-19.

Мария Кармел Пау, 45 лет, из Квинсленда называла себя доктором и выдавала фальшивые свидетельства, которые позволяли не вакцинироваться. Об этом пишет news.com.au.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В поезд будут впускать только с Covid-сертификатом

Пау может грозить штраф и тюремное заключение. Женщина делала так, потому что считает, что людей нельзя заставлять делать прививки. Она считает, что не сделала ничего плохого.

Женщина предоставила более 600 фальшивых освобождений от вакцинации. В ее доме провели обыск, а ее саму арестовали.

В Украине хотят упростить доступ к вакцинации. Медсестрам и медбратьям планируют в отдельных случаях разрешить делать прививки без привлечения врача, сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.