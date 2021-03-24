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четверг, 25 марта 2021 06:07

Женщина почти 20 лет летала авиарейсами "зайцем"

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Женщина почти 20 лет летала авиарейсами &quot;зайцем&quot;
Мэрилин Гартман летала авиарейсами "зайцем". Фото: nbcphilrogers

69-летняя американка Мэрилин Гартман в течение почти 20 лет летала авиарейсами без билета. Ее задержали в международном аэропорту О'Хара в Чикаго.

Подробностями поделилось издание Insider.

За последние 19 лет Гартман смогла бесплатно полетать 30 раз. Впервые она села "зайцем" в самолет в 2002 году и долетела до Копенгагена. Также она смогла попасть на рейсы в Сиэтл, Феникс, Филадельфию, Атланту, Сан-Франциско, Лондон.

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Гартман впервые арестовали в 2014 году, когда она летела из города Сан-Хосе в Лос-Анджелес. Суд предупредил, чтобы женщина отказалась от незаконной практики. Однако она возобновила свои бесплатные полеты через 7 месяцев.

Ее признали неподсудной из-за того, что она страдает на биполярное расстройство. В одном из интервью женщина рассказала, что выросла в семье, где "были насилие и психические заболевания".

Правоохранители даже установили за Гартман электронное слежение. После нескольких испытательных сроков ей все же угрожает тюрьма.

Политик из партии ХДС канцлера Германии Ангелы Меркель потеряла сознание в самолете во время полета и впоследствии умерла. 53-летняя Карин Стренц возвращалась с кубинского Варадеро в немецкий Франкфурт с мужем.

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Дата
25
марта

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