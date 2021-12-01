Женщина отсудила в сети супермаркетов $2,1 млн, за ложное обвинения в краже

Компания Walmart должна заплатить ущерб женщине, обведённой в краже. Иллюстративное фото / Getty Images

Женщине в США, которая была ложно арестована за якобы кражу в магазине сети супермаркетов Walmart, должна одержать компенсацию в размере $2,1 млн.

Жюри вынесло решение в пользу медсестры Лесли. Она заявила в судебном иске, что ее остановили в ноябре 2016 года, когда пыталась покинуть Walmart с продуктами, за которые. Заплатила. Ее обвинили, что она их украла. Об этом сообщает CBS.

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Женщина сказала, что использовала самообслуживание, но сканирующее устройство приняло деньги и зависло. Рабочие не приняли ее объяснение, и ее арестовали за кражу.

Дело закрыли через год. Но затем она получила письма от юридической фирмы с угрозами подать гражданский иск, если она не заплатит $200 компенсации. Это было больше, чем стоимость продуктов, в краже которых ее обвиняли.

Медсестра сказала, что Walmart поручил юридической фирме отправлять такие письма, и она была не единственной, кто их получал.

В ходе суда были представлены свидетельства, что Walmart и другие крупные розничные торговцы регулярно используют такие фирмы в штатах, где это разрешено законом. Walmart так заработал сотни миллионов долларов за последние два года.

Адвокаты Walmart заявили, что такая практика легальна. Поэтому компания будет подавать апелляцию по этому делу, поскольку "не верит, что вердикт подтверждается доказательствами, а присужденный ущерб превышает тот, что допустимо законом".

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