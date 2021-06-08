Женщина отсидела девять лет за якобы аборт

Сара Эн-Рогели, которую приговорили к 30 годам тюрьмы по подозрению в аборте, на выходе из тюрьмы / REUTERS

В Сальвадоре в понедельник, 7 июня, освободили женщину, которая отбыла почти треть из 30-летнего тюремного заключения по обвинению в прерывании беременности.

Сару Эн-Рогели арестовали в октябре 2012-го после того, как попала в больницу с травмами, кровоточили. Об этом пишет Reuters.

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Травмы привело, по ее словам, падение при выполнении работ дома. Тогда 22-летнюю студентку Рогель привлекли к уголовной ответственности и осужден за убийство ее будущей дочери.

"Сара никогда не заслуживала сидеть в тюрьме. Оплакивая потерю ребенка во время беременности, она должна быть с семьей. Вместо этого была несправедливо заключена на девять лет", - сказала активистка-феминистка Морена Эррера.

Сару освободили из тюрьмы в городе Сакатеколука, что в 56 км от столицы Сан-Сальвадор. В стране действует одна из самых суровых запретов на аборты в мире. Она не допускает исключений даже в случае изнасилования или угрозы жизни матери. А срок тюремного заключения может быть до 40 лет.

В последние годы некоторые приговоры судов отменили, и несколько женщин освободили из тюрьмы после отбытия части их длительных заключений. Женщин в стране часто преследуют даже при мертворожденных детей и аборты, которые происходят вследствие запоздалой медицинской помощи.