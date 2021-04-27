Женщина голышом покоряет скалы

 
Ексклюзивы
1/5
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
Просмотров: 1098
Азербайджан и Турция вместе смогли: волонтер рассказал, как победить Россию
Азербайджан и Турция вместе смогли: волонтер рассказал, как победить Россию
Просмотров: 333
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
Просмотров: 1746
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Просмотров: 693
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 423
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Просмотров: 1233
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Просмотров: 2754
Власть скрыла 10 аварий на Чернобыльской АЭС. Еще одну - не удалось
Власть скрыла 10 аварий на Чернобыльской АЭС. Еще одну - не удалось
Просмотров: 2682
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Просмотров: 315
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
17 Просмотров: 5166
Фото
Все фото
3
9
3
4
8
Рейтинг стран, которые лучше всех справляются с коронавирусом - Bloomberg
Рейтинг стран, которые лучше всех справляются с коронавирусом - Bloomberg
&quot;Розовое суперлуние&quot;: показали фото необычной Луны с разных уголков мира
"Розовое суперлуние": показали фото необычной Луны с разных уголков мира
Женщина голышом покоряет скалы
Женщина голышом покоряет скалы
Российская модель сняла в порно в священном месте на Бали. Ее разыскивает полиция
Российская модель сняла в порно в священном месте на Бали. Ее разыскивает полиция
Люди пишут умоляющие посты в соцсетях и сжигают родных на улицах
Люди пишут умоляющие посты в соцсетях и сжигают родных на улицах
Видео
Все видео
Перед гибелью экипаж судна записал на видео песню "Прощай"
Перед гибелью экипаж судна записал на видео песню "Прощай"
Глава Еврокомиссии обиделась, что ей не хватило стула на встрече с Эрдоганом
Глава Еврокомиссии обиделась, что ей не хватило стула на встрече с Эрдоганом
В Беларуси показали "признание" группы, что якобы планировала убийство Лукашенко
В Беларуси показали "признание" группы, что якобы планировала убийство Лукашенко
Появились кадры зоны отчуждения к годовщине аварии на ЧАЭС
Появились кадры зоны отчуждения к годовщине аварии на ЧАЭС
Люди бронировали роскошный особняк, не замечая "кукольного" обмана
Люди бронировали роскошный особняк, не замечая "кукольного" обмана
Интервью
1/5
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
Просмотров: 1098
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 423
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 306
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 720
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 1332
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
25 апреля 2021
Просмотров: 972
Страшно воювати
– У палатах бачила чиновників, поліцейських, прокурорів, суддів. Не робота, а пригода, – каже Алла п'ять років тому. Працює в ...
вторник, 27 апреля 2021 13:58

Женщина голышом покоряет скалы
3

  Комментировать

Лаура Ясорка подкоряет скалы голышом.
Фото: thesun
Лаура Ясорка подкоряет скалы голышом.
Лаура Ясорка подкоряет скалы голышом.

Жительница штата Нью-Джерси, США, 37-летняя Лаура Ясорка, покоряет скалы голышом и делится снимками в соцсетях.

Подробности сообщает издание The Sun.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Топлес в спальне и голышом на коне: жена футболиста обольщает пикантными фотосессиями

По словам Ясорки, в ее хобби нет сексуального подтекста, а только искусство. Она утверждает, что голое скалолазание ее вдохновляет. Друзья и родственники Лауры полностью ее поддерживают.

Снимки голой женщины на скалах делают друзья-мужчины, которые ходят с ней в походы. Цель Лауры - вдохновить других женщин любить свое тело.

Жительница штата Флорида, США, потерялась и три недели провела в ливневой канализации голышом. Женщину разыскивали с 3 марта.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Женщина голышом покоряет скалы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
апреля

На Шри-Ланке прогремели три взрыва

Власти столицы перенесла памятник на фоне беспорядков эстонских русских

Самое читаемое
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
4
 Просмотров: 18126
Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой
Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой
9
 Просмотров: 15408
Секретный ингредиент советской сгущенки. О чем молчали в СССР
Секретный ингредиент советской сгущенки. О чем молчали в СССР
9
 Просмотров: 11826
Четыре трупа в заброшенном колодце: показали фото с места происшествия (18+)
Четыре трупа в заброшенном колодце: показали фото с места происшествия (18+)
5
 Просмотров: 7974
Медсестра умышленно подменяла пациентам Covid-вакцину физраствором
Медсестра умышленно подменяла пациентам Covid-вакцину физраствором Просмотров: 5310
Мир
Рейтинг стран, которые лучше всех справляются с коронавирусом - Bloomberg
Рейтинг стран, которые лучше всех справляются с коронавирусом - Bloomberg
3
 Просмотров: 54
"Розовое суперлуние": показали фото необычной Луны с разных уголков мира
"Розовое суперлуние": показали фото необычной Луны с разных уголков мира
9
 Просмотров: 261
"Вакцина повлияла" - 85-летний мужчина дважды за день нарушил карантин ради проституток
"Вакцина повлияла" - 85-летний мужчина дважды за день нарушил карантин ради проституток Просмотров: 477
США направили в Черное море патрульный катер
США направили в Черное море патрульный катер Просмотров: 135
Исчезла ли угроза? США не уверены в деэскалации войск РФ
Исчезла ли угроза? США не уверены в деэскалации войск РФ Просмотров: 162
Больше всего комментируют
3
Вторая годовщина власти Зеленского и 500 дней за решеткой Антоненко: неделя в цитатах
3
"Слуги" придумали Тищенко новое наказание за скандальную вечеринку
3
"Кива - кандидат наук. Тищенко - монобольшинство. Каких ученых вам еще не хватало?" - соцсети
1
Отказаться от "нормандского процесса" как от непродуктивного - дипломат дал советы Зеленскому
1
Земан впервые прокомментировал причастности России к взрывам
Голосов: 494
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть