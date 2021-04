Женщина голышом покоряет скалы

Жительница штата Нью-Джерси, США, 37-летняя Лаура Ясорка, покоряет скалы голышом и делится снимками в соцсетях.

Подробности сообщает издание The Sun.

По словам Ясорки, в ее хобби нет сексуального подтекста, а только искусство. Она утверждает, что голое скалолазание ее вдохновляет. Друзья и родственники Лауры полностью ее поддерживают.

Снимки голой женщины на скалах делают друзья-мужчины, которые ходят с ней в походы. Цель Лауры - вдохновить других женщин любить свое тело.

Woman feels 'empowered' by rock climbing in the nude pic.twitter.com/ABHfvCihM8