Женщина 17 лет хранила еду с McDonald`s: что из этого вышло

Американка Минди Самшн в 2004 году в McDonald`s купила чизбургер и картошку фри, которые пролежали у нее дома 17 лет без холодильника.

Еда даже не покрылась плесенью, пишет The Sun.

По словам женщины, все эти годы она вообще не касалась продуктов и не открывала упаковку. Открыв пакет с едой она увидела, что чизбургер и картофель фри имеют идеальный вид, как для продуктов 17-летней давности.

Автор: Скриншот с видео Минди Самшн сохранила фаст фуд 17 лет.

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"Я подумала, что период с апреля 2004-го по март 2021 года - довольно длительный, чтобы можно было сделать какие-то выводы", - прокомментировала Самшн.

По ее словам, пища имела ужасный запах и была черствой. Однако выглядела, словно ее купили вчера.

Автор: Скриншот с видео Минди Самшн сохранила фаст фуд 17 лет.

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