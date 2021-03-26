Женщин подвергали групповым изнасилованиям, а мужчин заставляли насиловать членов семьи

Женщина в эфиопской больнице / Getty Images

ООН сообщила о групповых массовых изнасилованиях женщин в эфиопской провинции Тыграй, где продолжается гражданская война между сепаратистами и центральной властью. Мужчин же заставляли насиловать членов своих семей.

Координатор помощи ООН в Эфиопии Вафа Саид сообщила, что в 5 медицинских центрах северной провинции зарегистрировано более 500 случаев изнасилований, но их истинное число, вероятно, значительно больше. Об этом пишет Daily Mail.

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"Женщины говорят, что их насиловали вооруженные люди. Также рассказывали истории о групповых изнасилованиях, изнасилованиях на глазах у членов семьи, а также о мужчинах, которых заставляли насиловать собственных членов семьи под угрозой смертной казни", - сказала она.

Это одна из историй насилия, которое продолжается в провинции Тыграй с тех пор, как премьер Эфиопии Абый Ахмед объявил в ноябре прошлого года о наступлении правительственных сил на сепаратистов.

Ахмед - лауреат Нобелевской премии мира. Он говорит, что насилие - дело сепаратистов из партии "Народный фронт освобождения Тыграя", которая правила страной в течение 3 десятилетий, до 2012-го, и контролирует Тыграй, игнорируя попытки центральной власти взять под федеральный контроль мятежную провинцию.

ООН выразила обеспокоенность зверствами, а госсекретарь США Энтони Блинкен назвал совершенные действия этническими чистками. Эфиопия отвергла обвинения Блинкена в причастности эфиопских войск к насилию. Однако на этой неделе Ахмед впервые признал, что зверства и изнасилования все-таки были, и сказал, что солдаты, которые совершали преступления, будут наказаны. В некоторых из преступлений обвиняют также солдат из соседней Эритреи.

Десятки свидетелей в Тыграе рассказали, что эритрейские солдаты регулярно убивали мирных жителей, подвергали групповым изнасилованиям и пыткам женщин, грабили дома и посевы. Эритрея не отвечает на сообщения о зверствах.