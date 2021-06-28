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понедельник, 28 июня 2021 21:08

Жена Макафи не верит в самоубийство мужа и требует повторного вскрытия тела

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Жена Макафи не верит в самоубийство мужа и требует повторного вскрытия тела
Джона Макафи нашли мертвым в тюрьме Барселоны. Фото: cnews.ru

Вскрытие подтвердило, что создатель антивируса McAfee Джон Макафи, найденный мертвым в тюрьме Барселоны в Испании, покончил с собой. Он повесился в своей камере. Макафи оставил предсмертную записку.

Однако его жена не верит в самоубийство, сообщает El Pais.

Семья погибшего объявила, что потребует повторного вскрытия тела. Жена Макафи Дженис посетила тюрьму и встретилась с заместителем директора, менеджером и медицинским директором учреждения. Она заверила прессу, что у ее мужа не было суицидальных намерений и что она говорила с ним в день его смерти. Жена бизнесмена обвинили в "трагедии" США.

Макафи 8 месяцев находился под стражей по обвинению США в уклонении от уплаты налогов. Бизнесмен покончил с собой в день, когда было принято решение об экстрадиции его в США. Хотя адвокаты утверждают, что дело можно было обжаловать и защита уже работал над этим.

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Адвокат бизнесмена Хавьер Вильяльба осудил "жестокость" превентивного заключения, которому подвергся его клиент. Он был возмущен тем, что не употреблялось других альтернативных мер, например, залога.

Макафи выразил суду опасения, что экстрадиция в США будет означать, что он проведет остаток своей жизни в тюрьме. "Скрытое пожизненное заключение", хотя максимальное наказание, предусмотренное за преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов, не превышало пяти лет лишения свободы. Однако в США против McAfee было открыто другое дело, связанное с сокрытием прибыли от криптовалюты.

Весной 2021 американские власти выдвинули против Макафи ряд новых обвинений, связанных с его активностью в Twitter. По данным властей, он заработал миллионы долларов на своих многочисленных фолловерах, рекламируя различные криптовалюты (и тоже не уплатив с этого никаких налогов).

Отмечалось, что в последние годы Макафи регулярно получал гонорары за выступления и консультации, а также заработал на продаже прав на экранизацию истории своей жизни. По данным следователей, мошенничество и отмывание денег принесли Макафи более 13 млн долларов США.

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28
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