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пятница, 26 марта 2021 11:42

Жена каждое утро рассказывает мужу, кто он, потому что ничего не помнит

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Жена каждое утро рассказывает мужу, кто он, потому что ничего не помнит
Кристофер Робин и его жена Челси / Mercury Press & Media Ltd

Жена каждое утро напоминает мужу, что она влюбленные и семья, потому что он страдает редким заболеванием, что вызывает потерю памяти.

36-летний Кристофер Робин Тернер говорит, что его жизнь напоминает фильм "50 первых свиданий", поскольку каждое утро страдает нарколепсией, которая вызывает яркие сны, галлюцинации и потерю памяти. Об этом пишет Daily Star.

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Его жена, 28-летняя Челси, оставляет записки рядом с кроватью, объясняющие жизни. В записях Кристоферу указано его имя, работа, имя жены, их 2-х собак, а также объясняется ситуация. Оконный мастер из Канады Кристофер говорит, что это заставляет его чувствовать себя менее одиноким.

"Она писала записки около 6 лет. Это действительно бережно. Очень ценю, что она такая понимающая. Записки помогают, когда просыпаюсь утром, я знаю, что не один. Были моменты, когда просыпался и не узнавал ее, бродил по дому, пытаясь понять, кто я. Несколько раз она говорила, что я проснулся, и стоял там, говоря, что не знаю, где я. Это так сложно объяснить, но у меня есть два-три сны за ночь, и они такие реалистичные, что я снова переживаю прошлое. Например, прошлые отношения, и когда просыпаюсь, застревает в прошлом, не зная где", - рассказывает мужчина.

Кристофер Робин говорит, что люди обычно сравнивают его ситуацию с фильмом "50 первых свиданий", в котором женщина страдает от кратковременной потери памяти и каждый день начинает новую жизнь.

Кристофер Робин и Челси познакомились на работе 10 лет назад и говорят, что это была любовь с первого взгляда. Пара немедленно переехала жить вместе и женилась 5 лет назад.

Нарколепсия - редкое хроническое заболевание мозга, при котором человек внезапно засыпает в неподходящее время. Это также может вызвать внезапную потерю мышечной массы, которая может произойти в результате сильных эмоций или шума.

Кристоферу Робину поставили диагноз, когда имел 16 лет, и разбил свой автомобиль, потому что заснул за рулем. Ранее он засыпал в течение дня, но с годами проб и ошибок получил лекарства и распорядок дня, хотя обычно до сих пор засыпает раз или два в день.

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