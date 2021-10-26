Жена Болдуина впервые прокомментировала убийство украинки

Жена написала пост, в котором поддержала мужчину. Фото: Instagram

Жена актера Алека Болдуина Хилария поддержала мужа после гибели оператора.

Она опубликовала пост в Instagram и выразила соболезнования родным погибшей Галины Хатчинс.

После трагедии на съемках она долго ничего не комментировала.

"Я всем сердцем с Галиной, ее мужем и сыном, ее семьей и близкими. И с Алеком. Обычно говорят: "Нет слов", потому что невозможно выразить шок и боль из-за трагедии. Разбитое сердце. Потеря. Поддержка", - написала Хилария.

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Сам Алек Болдуин уже публично выразил соболезнования родным Гатчинс. Сказал, что сотрудничает с полицией.

Болдуин случайно застрелил из винтовки женщину-оператора и ранил режиссера на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" в Нью-Мехико. Погибшая Хатчинс родилась в Украине и выросла на советской военной базе за Полярным кругом. Изучала журналистику в Киеве и кинематограф в Лос-Анджелесе. В 2019 году журнал American Cinematographer назвал ее "новой звездой".