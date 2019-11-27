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среда, 27 ноября 2019 11:50

Землетрясение всколыхнуло Грецию

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  О пострадавших информации нет
О пострадавших информации нет

На юге Греции произошло землетрясение магнитудой 6,1.

Толчки зафиксировали в 7:23 по киевскому времени, пишет Anadolu.

Афинский институт геодинамики заявил, что землетрясение произошло на глубине 20 км в море между островами Китира и Крит. По словам экспертов, он не связан с тем, что всколыхнул Албанию во вторник.

Информации о пострадавших пока нет.

"Это был мощное землетрясение. Весь остров пошатнулся, но, к счастью, пока не было сообщений о вреде", - сказал губернатор Крита Ставрос Арнаутакис, передает NDTV.

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26 ноября землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Адриатическом море у побережья Албании.

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