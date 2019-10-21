Зеленский попросил в Японии безвиз для украинцев

Глава государства считает, что безвизовые с Японией необходим для Украинской, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020 Фото: Главком

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию.

Глава государства считает, что безвизовые с Японией необходим для Украинской, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020, пишет Главред.

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"Высоко ценим решение Японии по смягчению с 1 января 2018 года визового режима для граждан Украины. Будем благодарны за продолжение рассмотрения вопроса о безвизовом режиме для украинцев, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020", - написал Зеленский в Telegram-канале.

Президент Владимир Зеленский 21 октября прибыл с рабочим визитом в Японию. Глава государства примет участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито. Кроме того, в Зеленского запланирован в Японии ряд встреч, в том числе и с премьер-министром страны Синдзо Абэ. В рабочей поездке Владимира Зеленского сопровождает жена Елена.