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вторник, 14 января 2020 22:13

Зеленский обсудил с Трюдо сбитый самолет

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Зеленский обсудил с Трюдо сбитый самолет
Главы государств обсудили возвращение тел погибших. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели третий телефонный разговор.

Обсудили катастрофу самолета МАУ в Иране, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Премьер-министр Канады поблагодарил Зеленского за усилия по обеспечению доступа канадских специалистов к месту трагедии. Трюдо попросил содействия в диалоге с иранскими властями в ходе идентификации тел погибших. Среди них многие граждане Канады.

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"Украинские специалисты и дипломаты готовы всесторонне помогать в работе канадским коллегам в Тегеране", - сказал Владимир Зеленский. Он подтвердил готовность предоставить логистическое содействие в возвращении в Канаду тел погибших канадских граждан после завершения необходимых формальных процедур в Иране.

8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. 11 января президент Ирана Хасан Рухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь к ответственности виновных в крушении самолета.

Украина имела доказательства ракетного удара по самолету МАУ еще до того, как Иран взял на себя вину. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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