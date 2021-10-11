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понедельник, 11 октября 2021 11:48

Зеленский начал ревностно служить националистическим силам - Медведев опубликовал возмутительную статью об украинской политике

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Заместитель секретаря СНБО России и бывший президент Дмитрий Медведев написал статью об Украине.

Заявил в ней, что Москве с нынешней украинской властью не о чем договариваться. Статью опубликовало российское издание "Коммерсант".

Медведев назвал украинских руководителей "людьми, которые не имеют никакой устойчивой самоидентификации" и "несчастными людьми".

Указал, что президент Украины Владимир Зеленский - человек "с определенными этническими корнями", который говорил по-русски и зарабатывал в России. Став президентом он сменил политическую ориентацию.

"Начал ревностно служить наиболее оголтелым националистическим силам Украины. Можно только представить, насколько отвратительно ему было сделать такое моральное "сальто-мортале". Это напоминает безумную ситуацию, когда представители еврейской интеллигенции в нацистской Германии по идейным причинам попросились бы на службу в СС", - написал российский политик.

"Крымскую платформу" Медведев назвал "дебильной", закон о коренных народах - "ублюдочным документом".

"Ему откровенно противно потакать этим настроениям, вся история его жизни, жизни его семьи восстает против такой мерзости. Нормальный, порядочный человек просто не смог бы этого делать. Но надо. Иначе размажут мозги по стенам", - написал Медведев о Зеленском.

В тексте намекал на то, что Запад якобы руководит Украиной.

"А нам с вассалами дело иметь нет смысла. Дела надо вести с сюзереном", - заявил Медведев.

Кремлю он предлагает ждать, пока в Украине изменится "нормальная" власть.

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"Россия умеет ждать, мы люди терпеливые", - добавляет Медведев.

В статье Медведев использовал украинскую поговорку "Коза з вовком тягалася, тільки шкура від кози зосталася". Написал с двумя ошибками.

Автор: BBC
  Медведев написал агрессивную статью об украинской политике
Медведев написал агрессивную статью об украинской политике

12 июля президент России Владимир Путин опубликовал статью об истории Украины. Текст под названием "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликовали на официальном сайте Кремля на русском и украинском языках. Путин описал времена Киевской Руси и хана Батыя. Вспомнил Куликовскую битву, Великое Княжество Литовское, Речь Посполитую, Переяславскую раду, Северную войну со Швецией, гетмана Ивана Мазепу, УНР и СССР. Завершил Евромайданом и Минскими договоренностями. Его взбесило получение автокефалии украинской церковью. Назвал это ударом по "духовном единстве".

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