Желание России иметь свои сферы влияния в мире - это путь к конфликту - Блинкен

Энтони Блинкен высказался касательно России. Фото: Reuters

Вашингтон считает неприемлемым подход России, согласно которому страны имеют определенные сферы влияния в мире.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью "Радио Свобода".

Также он прокомментировал принципиальный для США вопрос о действиях России на геополитической арене.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Блинкен поделился впечатлениями от визита в Украину

"Первое и самое главное - права украинского народа, его суверенитет, целостность территории, демократия в Украине. Второй важный вопрос - это глобальные принципы, которые действуют далеко за пределами Украины. Речь идет о том, что подход, согласно которому страны имеют какие-то сферы влияния, должен был отойти в прошлое после Второй мировой войны. Мы не принимаем такой подход", - подчеркнул Блинкен.

По его словам, эти принципы касаются всего мира. Если Кремль нарушит их, то это станет сигналом, что "правила не имеют значения".

"Это - путь к международной системе, которая развалится. Это рецепт не для сотрудничества, а для конфликта. Плохой рецепт, против которого мы выступаем", - объяснил Блинкен.

Американская делегация во главе с госсекретарем США Энтони Блинкеном отказалась встречаться с украинской оппозицией во время визита в Киев.