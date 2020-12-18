Здание мэрии атаковали овцы и козы

В Турции здание мэрии атаковали животного. Фото: kurkul.com

В Турции животные штурмовали здание мэрии.

Инцидент произошел в городе Невшехир. Видео с камер наблюдения, где животные штурмуют мэрию, опубликовали в Твиттере.

На записи видно, как в здание пытались прорваться три овцы, две козы и баран.

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Отмечается, что владельцем животных фермер из соседнего городка. Они отбились от огромного стада и отправились прямо в мэрию, где и попытались прорваться в здание.

Животных поймали и вернули владельцу.

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