Здание мэрии атаковали овцы и козы

В Турции животные штурмовали здание мэрии.
Инцидент произошел в городе Невшехир. Видео с камер наблюдения, где животные штурмуют мэрию, опубликовали в Твиттере.
На записи видно, как в здание пытались прорваться три овцы, две козы и баран.
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Отмечается, что владельцем животных фермер из соседнего городка. Они отбились от огромного стада и отправились прямо в мэрию, где и попытались прорваться в здание.
Животных поймали и вернули владельцу.
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