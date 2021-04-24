Затонувшую подводную лодку нашли на глубине 850 метров

У берегов индонезийского острова Бали обнаружили затонувшую подводную лодку ВМС KRI Nanggala-402.

В ближайшее время планируют эвакуировать возможных членов экипажа, которые выжили. Об этом сообщает Reuters.

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"С помощью сканирования дна удалось установить, что субмарина находится на глубине около 850 метров. Это значительно превышает технические характеристики подводной лодки.

Субмарина рассчитана на погружения до 500 метров", - говорится в сообщение.

Подводная лодка KRI Nanggala-402 исчезла ориентировочно в 100 км от берегов острова Бали утром в среду. К его поискам привлекли шесть боевых кораблей, вертолет и 400 человек.

Сингапур и Малайзия отправили корабли на поиски, а США, Австралия, Франция и Германия предложили помощь.

Индонезийский подводная лодка немецкого производства проводил обучение. После того, как лодке позволили погружаться на большие глубины, контакт с ним потеряли.