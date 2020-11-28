Затонули более 14 тисяч овец

Затонувшие овцы вблизи порта Мидии / Animals International

Органы ЕС обвинили румынские власти в том, что пыталась умолчать отчет о том, почему затонуло год назад переполнено судно с более 14 тыс. овец.

Вблизи румынского порта Мидия в ноябре 2019-го затонуло судно "Королева хинди", на борту которого находились 14,6 тыс. овец. Спасти удалось 228 животных, из которых выжило 180. Об этом пишет британская The Guardian.

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После инцидента румынский премьер Людовик Орбан пообещал прекратить экспорт животных морем. Однако за год Румыния продала еще около 2 млн животных. Преимущественно в страны Северной Африки и Ближнего Востока.

Румынские власти заявили, что судно, которое затонуло, было на 10% переполненным. Но румынские общественные активисты заявляют, что транспортный корабль был старым и значительно перегруженным, что и привело к затоплению.

Министерство транспорта Румынии сообщило, что расследование дела завершено, и вскоре выложит отчет на сайте. Там добавили, что целью расследования было выявление проблем безопасности судов на море и предотвращения будущих аварий, но не установление вины причастных к аварии людей.

Законодательство ЕС предусматривает, что о расследовании морских аварий следует уведомлять органы Евросоюза в течение 12 месяцев, а если отчет не могут подать в эти сроки, то промежуточный должен быть опубликован в течение 12 месяцев с даты события. Этого румыны не сделали.